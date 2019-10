Revista de imprensa internacional

Um deputado do Ciudadanos usou o regime de residentes não habituais em Portugal para bem menos imposto do que pagaria em Espanha. Reino Unido e União Europeia voltam a sentar-se à mesa, quando o tempo escasseia, para negociar Brexit. A Google está sob escrutínio devido a volumosas contribuições financeiras a grupos contra o combate às alterações climáticas e um petroleiro iraniano explodiu esta manhã no Estreito de Ormuz, com o regime a dizer que foi atacado com um míssil.

The Guardian

Google apoia financeiramente grupos que negam a existência de alterações climáticas com mão humana

A Google fez contribuições financeiras substanciais a alguns dos grupos mais conhecidos em Washington por lutarem contra as medidas para combater as alterações climáticas, avança o jornal britânico Guardian. As contribuições são justificadas pela Google como um apoio a grupos de diversas orientações políticas que apoiem o setor da tecnologia, dizendo que isso não quer dizer que apoiem “toda a agenda” desses grupos.

Leia a notícia completa no Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).

BBC

União Europeia e Reino Unido retomam negociações do Brexit em Bruxelas

Os principais negociadores do Brexit do lado do Reino Unido e da União Europeia vão voltar a reunir-se esta sexta-feira em Bruxelas para retomar as negociações tendo em vista um acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, depois de o encontro entre o primeiro-ministro britânico e o primeiro-ministro irlandês ter corrido bem na quinta-feira. As partes têm de chegar a um acordo até à próxima semana, quando o Conselho Europeu se vai reunir para discutir o tema. A data de saída do Reino Unido da União está marcada para 31 de outubro e Boris Johnson já garantiu que não vai pedir um adiamento.

Leia a notícia completa na BBC (acesso livre, conteúdo em inglês).

The Wall Street Journal

Explosão em petroleiro iraniano perto de um porto saudita

A agência de notícias oficial do regime iraniano dá conta de uma explosão num petroleiro iraniano no Estreito de Ormuz, perto do porto da cidade saudita de Jeddah, que provocou um derrame de petróleo no mar. O petroleiro continuará a arder, mas a tripulação está a salvo. O regime iraniano diz que a explosão terá sido provocada por um míssil.

Leia a notícia completa no Wall Street Journal (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

El Economista

Escolha de deputado do Ciudadanos pelo regime fiscal de Portugal permite poupar 21% face a Espanha

A opção de Marcos de Quinto, deputado e porta-voz para a área económica do Ciudadanos, pelo regime fiscal para residentes estrangeiros não habituais em Portugal onde viveu cerca de três meses volta a ser notícia. Segundo o El Economista, essa opção permite uma poupança de 21 pontos percentuais em relação ao que qualquer cidadão espanhol residente em Espanha pagaria em impostos.

Leia a notícia completa no El Economista (acesso livre, conteúdo em espanhol).

The Verge

SpaceX pode vir a ter primeira viagem tripulada já no início de 2020

O CEO da SpaceX, Elon Musk, e o administrador na NASA, Bridenstine, estão confiantes de que o SpaceX pode vir a concretizar o primeiro voo tripulado com o Crew Dragon no início do próximo ano, ainda no primeiro trimestre. É “a maior prioridade” entre os vários projetos da NASA e da SpaceX, afirmou Bridenstine relativamente ao lançamento comercial de astronautas americano.

Leia a notícia completa no The Verge (acesso livre, conteúdo em inglês).