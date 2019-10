5 coisas que vão marcar o dia

A semana arranca com uma queda do preço da gasolina, enquanto o custo do litro de gasóleo vai manter-se. Nos mercados, a Mota-Engil vai avançar com uma emissão de 75 milhões em obrigações. No mesmo diz em que o INE revela os dados do turismo em agosto, são anunciados os vencedores do prémio Nobel da Economia. É ainda notícia a conclusão da venda do banco em Espanha pela CGD.

Gasolina desce até 1,5 cêntimos. Gasóleo não mexe

A partir desta segunda-feira, abastecer o automóvel com gasolina vai ficar mais barato. Está prevista uma diminuição de 1,5 cêntimos no litro da gasolina, enquanto para o gasóleo não se antevê qualquer alteração de preço. A confirmar-se esta evolução, será a terceira semana consecutiva de alívio nos preços dos combustíveis. De acordo com cálculos feitos com base nos valores de referência da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio da gasolina deverá baixar dos 1,493 euros para os 1,478 euros por litro, enquanto o gasóleo deve manter-se nos 1,372 euros pela segunda semana.

Mota-Engil avança com emissão de 75 milhões em obrigações

A Mota-Engil vai emitir nova dívida para pequenos investidores. São 75 milhões de euros captados através de obrigações com maturidade 2024, oferecendo uma taxa de juro bruta de 4,375%. Em simultâneo, a empresa vai avançar duas operações de troca de dívida também de retalho já existente. A oferta pública de subscrição começa esta segunda-feira e decorre ao longo de quase duas semanas. Apesar de estar agora prevista a colocação de 75 milhões, o número de Obrigações Mota-Engil 2024 poderá ser aumentado pela construtora até ao dia 23 de outubro.

Como foi o turismo no pico do verão?

O Instituto Nacional de Estatística divulga a Atividade Turística referente a agosto deste ano. Em julho, o setor do alojamento turístico em Portugal contou com 2,8 milhões de hóspedes, responsáveis por 8,2 milhões de dormidas, números que representam um crescimento de 5,4% e 2,2%, respetivamente, e que comparam com as evoluções de 10% e 6,1% registadas em junho.

E o Prémio Nobel vai para…

A Academia Norueguesa anuncia, esta segunda-feira, a quem decidiu atribuir o Prémio Nobel da Economia deste ano. No último ano, essa distinção foi para Paul M. Romer — por integrar os desafios climáticos na análise macroeconómica — e para William D. Nordhaus — por integrar as inovações tecnológicas na análise macroeconómica. “William Nordhaus e Paul Romer desenharam os métodos que respondem a alguns dos nossos problemas mais importantes e que mais pressionam: o crescimento sustentável da economia global a longo prazo e o bem-estar a população mundial”, justificou a Academia, em 2018.

CGD conclui venda do banco em Espanha ao Abanca

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai concluir esta segunda-feira a venda do banco em Espanha ao Abanca. Em setembro, o Abanca recebeu autorização do Banco Central Europeu (BCE) para a conclusão da operação de compra do Banco Caixa Geral, uma operação que “engordou” os lucros do banco liderado por Paulo Macedo no primeiro semestre para os 417,5 milhões de euros.