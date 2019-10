Precisa de abastecer o carro com gasolina? Então é melhorar esperar, porque a partir de segunda-feira este combustível deve ficar mais barato. Está prevista uma diminuição de 1,5 cêntimos no litro da gasolina, enquanto para o gasóleo não se antevê qualquer alteração de preço, disse ao ECO uma fonte do setor.

A confirmar-se esta evolução, tratar-se-á da terceira semana consecutiva de alívio nos preços dos combustíveis.

De acordo com cálculos feitos com base nos últimos valores de referência da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio da gasolina deverá passar assim baixar dos 1,493 euros, para se fixar nos 1,478 euros por litro. Ou seja, para a fasquia mais baixa desde a semana que arrancou a 16 de setembro.

Quanto ao gasóleo, o preço por litro deverá manter-se nos 1,372 euros pela segunda semana, ou seja, também em mínimos da semana iniciada a 16 de setembro.

O preço de venda ao público poderá contudo variar consoante a bomba. O custo dos combustíveis é atualizado semanalmente, à segunda-feira, tendo por base os preços de referência do petróleo e derivados nos mercados internacionais.

A previsível descida do preço dos combustíveis é conhecida num dia em que as cotações do petróleo nos mercados internacionais até estão a valorizar. O aumento ronda os 2%, com o brent a superar os 1,60 dólares por barril, após a explosão num petroleiro iraniano junto a costa da Arábia Saudita.

(Notícia atualizada às 10h50)