A Academia Norueguesa anunciou esta sexta-feira a atribuição do Prémio Nobel da Paz ao primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali, pelos seus esforços pela paz e para desenvolver a cooperação internacional, em particular pela tentativa de resolver a disputa entre a Etiópia e o país vizinho Eritreia.

“Pelos seus esforços para conseguir a paz e a cooperação internacional, e em particular pela sua ação decisiva para resolver o conflito com a Eritreia”, anunciou a Academia Norueguesa. O prémio Nobel da Paz é o único que é atribuído a partir da Noruega, em vez da Suécia, por desejo expresso no testamento de Alfred Nobel.

A Academia argumenta que quando se tornou primeiro-ministro, Abiy Ahmed Ali disse assim que chegou a primeiro-ministro que queria a paz com a Eritreia e desenhou rapidamente um plano para o fim do conflito.

“A Academia Norueguesa espera que o acordo de paz ajude a trazer mudanças positivas para a população da Etiópia e da Eritreia. Mesmo com muito trabalho pela frente, Abiy Ahmed iniciou reformas importantes que deram esperança a muitos cidadãos de uma vida melhor e um futuro mais próspero”, disse a responsável.

Entre os feitos do primeiro-ministro da Etiópia, a Academia reconheceu também a amnistia concedida a prisioneiros políticos, a legalização de partidos políticos da oposição e os esforços para a integração das mulheres na sociedade da Etiópia.

“Sem dúvida que algumas pessoas acharão que o prémio deste ano está a ser atribuído demasiado cedo. O comité do Nobel norueguês acredita que é agora que os esforços de Abiy Ahmed merecem reconhecimento e precisam de ser encorajados. O comité do Nobel norueguês espera que o prémio vai reforçar o primeiro-ministro Abiy Ahmed no seu importante trabalho em prol da paz e da reconciliação”, disse a presidente do comité norueguês.