O prémio Nobel da Medicina foi atribuído a três cientistas pelas suas descobertas relativas à forma como as células detetam e se adaptam à disponibilidade de oxigénio, anunciou a Academia esta segunda-feira.

O galardão foi atribuído aos cientistas norte-americanos William Kaelin e Gregg Semenza e ao britânico Peter Ratcliffe.

Este é o primeiro dos prémios Nobel a ser anunciado este ano, seguindo-se nos próximos dias os galardões relativos à Física, Química, Literatura, Economia e Paz.

No caso do Nobel da Literatura, um dos mais antecipados a par do Nobel da Paz, serão entregues dois galardões este ano, relativos aos anos de 2018 e 2019, depois de no ano passado a atribuição ter sido suspensa devido a um escândalo de assédio sexual na Academia.