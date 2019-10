As cotações do petróleo estão em forte alta nos mercados internacionais, esta sexta-feira, após a explosão de um petroleiro iraniano. Esta explosão está a ser atribuída ao impacto de dois mísseis, motivando ganhos acima de 2% para as cotações do petróleo. O barril de brent supera os 60 dólares pela primeira vez desde o final de setembro.

O preço do barril de brent — referência para as importações nacionais — está a valorizar 1,61%, para os 60,05 dólares — valor que não era atingido desde 30 de setembro, mas já chegou a negociar nos 60,65 dólares. Já no outro lado do Atlântico, a cotação do barril de crude WTI transaciona em Nova Iorque nos 54,45 dólares, um avanço de 1,7% face ao último fecho.

Essa aceleração do preço do “ouro negro” acontece depois de, nesta sexta-feira, ter ocorrido uma explosão num petroleiro iraniano quando este passava a 60 milhas da costa da Arábia Saudita. Responsáveis das autoridades iranianas estarão a atribuir essa explosão ao embate de dois mísseis.

Cotações do brent aceleram

“Aqueles por trás deste ataque são responsáveis pelas consequências desta perigosa aventura, incluindo a poluição ambiental perigosa causada”, disse o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano Abbas Mousavi, citado pela Reuters. De acordo com a televisão estatal iraniana, a explosão danificou dois tanques do petroleiro, o que provocou uma fuga de petróleo para o Mar Vermelho, junto ao porto de Jiddah na Arábia saudita.

Este é o mais recente incidente na região num contexto de elevada tensão nas relações entre Teerão e Washington, que poderão assim serem agravadas.

Em meados de setembro, o grupo rebelde do Huthis (do Iémen, mas que tem apoio do Irão) usou drones para atacar a petrolífera estatal saudita Saudi Aramco, levando a uma quebra de metade da capacidade do maior produtor de petróleo do mundo. Os ataques provocaram uma forte valorização do preço do Brent para mais de 70 dólares. Depois da escalada, com a garantia de reestabelecimento da produção até ao final do mês a cotação do barril voltou a recuar.