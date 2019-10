Em 2014, Angela Merkel disse que “Portugal tinha demasiado licenciados”, sugerindo ao Governo português que se apostasse mais no ensino profissional. A recomendação da chanceler alemã não teve propriamente reflexos naquilo que foi a evolução nos anos seguintes. Pelo contrário. O peso dos alunos do secundário que optaram por seguir cursos profissionais após o 9.º ano recuou desde então.

Segundo os dados revelados esta segunda-feira pelo Eurostat, a propósito da Semana Europeia do Ensino Profissional, Portugal tinha em 2017 quase 400 mil alunos a estudar num nível secundário. Destes, 40,1% eram estudantes (162,6 mil jovens) que tinham optado por prosseguir os estudos no ensino técnico e profissional, ou seja, cerca de quatro em cada dez alunos.

Três anos antes, quando Merkel proferiu aquelas declarações, o peso era maior: cerca de 44% dos alunos (177 mil jovens) num nível secundário estavam no ensino profissional. Se se procurou tentar atrair jovens para cursos de vocação mais profissional, essas tentativas não terão sido bem-sucedidas a julgar por esta evolução neste período de três anos.

Na União Europeia, em 2017, o peso era ligeiramente superior: metade dos alunos (47,8%) a estudar num nível secundário fazia-o por via do ensino profissional. Existiam cerca de 21,4 milhões de alunos no secundário e destes 10,2 estavam inscritos em cursos profissionais. Os números mostram um cenário de estabilidade desde 2014.

Comparando com os outros países do projeto europeu, Portugal surge abaixo a média europeia no que toca à proporção de alunos do secundário em cursos profissionais. Por seu turno, era na República Checa onde os jovens mais prosseguiam os estudos após o 9.º ano pela via profissional: 72%. Na Irlanda, apenas 10% dos alunos estavam inscritos no ensino profissional.

Estes dados têm em consideração alunos que estudam no ensino médio, com idades entre os 14 anos e 16 anos, podendo corresponder na totalidade ou parcialmente ao nível secundário, dependendo de cada país.

De acordo com o Eurostat, os cursos profissionais são projetados para que os jovens possam concluir o ensino secundário em preparação para o ensino superior ou possam obter competências mais técnicas relevantes para o mercado de trabalho. Em alguns casos, os cursos permitem a aprendizagem de competências específicas para determinadas ocupações, podendo ainda integrar componentes baseados no trabalho, como estágios.