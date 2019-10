As principais bolsas norte-americanas abriram a primeira sessão da semana com perdas, numa altura em que os investidores estão desanimados com as negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos. Esta segunda-feira, os chineses anunciaram que pretendem mais negociações antes de assinarem um acordo com Donald Trump, o que acabou por criar preocupações nos mercados.

O índice de referência S&P 500 está a desvalorizar 0,06% para 2.968,3 pontos, acompanhado pelo industrial Dow Jones que perde 0,06% para 26.800,29 pontos. O índice tecnológico Nasdaq não foi exceção e segue a perder 0,04% para 8.054,88 pontos.

A China referiu esta segunda-feira que quer ter uma nova ronda de negociações com os Estados Unidos antes do final de outubro, altura em que os dois países se vão reunir para assinar um acordo. Os chineses querem conhecer mais detalhes sobre esse “pacto” e ainda que Donald Trump ponha de lado a ideia de impor as tarifas que estavam previstas para dezembro.

As empresas com exposição a Pequim mostraram as primeiras repercussões destas declarações da China. A Apple desvaloriza 0,19% para 235,75 dólares e a Advanced Micro Devices perde 0,54% para 29,58 dólares.

Além disso, os investidores aguardam pela época de apresentação dos resultados do terceiro trimestre, refletindo sobre os impactos que a guerra comercial tem tido na economia. A temporada de “lucros” arranca esta terça-feira, com os maiores bancos dos Estados Unidos a esperarem uma perda de 1,2% nos lucros devido à queda nas taxas de juros.