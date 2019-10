Depois de uma abertura sem gás, as bolsas norte-americanas aceleraram. Os três principais índices prolongaram os ganhos de quarta-feira e fecharam mais uma sessão em terreno positivo. Os investidores receberam com ânimo a informação de que o Presidente dos EUA vai reunir com o vice-primeiro-ministro chinês esta sexta-feira, num encontro onde os dois líderes vão discutir o impasse comercial que se arrasta há vários meses.

O S&P 500 fechou em alta de 0,66%, para 2.938,81 pontos, enquanto o industrial Dow Jones valorizou 0,60%, para os 26.503,86 pontos. O tecnológico Nasdaq também avançou 0,60% e está a cotar em 7.951,11 pontos. Além do aparente alívio das tensões comerciais entre EUA e China, os índices também beneficiaram da subida expressiva dos preços do petróleo, com o WTI a ganhar 2,03%, para 53,66 dólares o barril.

Exxon Mobil avança após subida dos preços do petróleo

“Grande dia de negociações com a China. Eles querem fazer um acordo, mas será que eu quero? Vou reunir-me com o vice-primeiro-ministro [da China] amanhã [sexta-feira], na Casa Branca”, escreveu Donald Trump no Twitter, pouco depois da abertura das bolsas. Altos responsáveis dos dois países arrancaram esta quinta-feira mais uma ronda negocial para tentarem chegar a um acordo que declare tréguas comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

A Caterpillar, uma das empresas mais sensíveis às questões comerciais, fechou a sessão com uma valorização de 2,85%. Os títulos da companhia estão a valer 122,84 dólares. A Apple também ajudou, subindo 1,38% em bolsa. As ações da fabricante do iPhone estão a cotar em 230,165 dólares em Nova Iorque.

Porém, o dia não foi positivo para a Cisco. O banco Goldman Sachs reviu em baixa a recomendação sobre as ações da tecnológica, de “buy” para “neutral“, precipitando os títulos do grupo. A Cisco fechou o dia com uma queda de 1,47%, para 46,15 dólares.