A agência Standard & Poor’s (S&P) melhorou o rating do Haitong Bank, de BB- para BB, mas ainda um nível especulativo (“lixo”), divulgou em comunicado o banco.

“A melhoria da notação de rating reflete, de acordo com a S&P, a melhoria dos rácios de solvabilidade do banco e a redução dos riscos do balanço”, refere, acrescentando que a perspetiva do rating de longo prazo ficou em estável.

O banco diz ainda que, na informação divulgada sobre a revisão da avaliação de crédito do banco, a S&P destacou o aumento da rentabilidade, a redução da carteira de ativos não produtivos, o reforço da estrutura de capital (com reforço do capital e emissão de instrumentos de dívida AT1) e a sustentabilidade operacional.

No comunicado, o Haitong Bank considera que esta melhoria do rating representa o “reconhecimento independente dos progressos efetivos do Haitong Bank ao nível do reposicionamento do modelo de negócio, estrutura de governance e eficiência operacional, que culminaram na melhoria sustentada da performance financeira do Banco, tal como demonstram os resultados semestrais recentemente divulgados”.

O Grupo Haitong comprou em 2015 o ex-BES Investimento ao Novo Banco, para o qual passou em 2014 aquando da resolução do Banco Espírito Santo (BES). A compra do ex-BESI foi a primeira aquisição do Haitong fora da China. O Haitong Bank teve lucros de 11 milhões de euros no primeiro semestre do ano, face ao prejuízo de 2,1 milhões de euros no mesmo período do ano passado.