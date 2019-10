A financeira Apax Funds já tem um novo projeto para a seguradora que comprou ao Novo Banco. Após o negócio de venda da antiga GNB Vida ter ficado fechado em junho, a GamaLife foi agora apresentada como uma plataforma de seguros de vida, mas também gestão de fortunas.

A GamaLife pretende ser uma seguradora focada na inovação tecnológica e em negócios de elevado potencial de crescimento, segundo explicaram os britânicos da Apax, em comunicado. Sublinham pretender beneficiar de práticas transfronteiriças e manter flexibilidade das funções centrais. A plataforma será liderada pelo CEO Matteo Castelvetri.

“Temos abordado de forma pró-ativa dos mercados de seguros de vida e gestão de riqueza há uma série de anos. Estamos entusiasmados em apoiar o Matteo e a sua equipa para fazer crescer a plataforma GamaLife, tanto de forma orgânica como com mais consolidação no mercado europeu“, afirmou Frank Ehmer, partner da Apax Partners.

A nova plataforma não vai, no entanto, cortar relações com o Novo Banco. Com sede em Lisboa, a oferta de produtos de proteção, poupança e reforma da GamaLife vão ser distribuídos nos 401 balcões do banco liderado por António Ramalho, num acordo de distribuição exclusivo.

“Estamos muito entusiasmados em lançar a GamaLife e acreditamos que a Apax é um excelente parceiro para nos ajudar a criar uma plataforma inovativa e pan-europeia de seguros de vida e gestão de riqueza”, sublinhou Castelvetri. “Acreditamos que a combinação do forte franchise e posicionamento de mercado do Novo Banco, em conjunto com o nosso foco em novos produtos e soluções irão trazer benefícios substanciais para os 1,3 milhões de clientes do Novo Banco”.