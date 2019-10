Novo Banco encaixa 168 milhões com venda do GNB Vida

O banco liderado por António Ramalho fechou a venda da operação de seguros do ramo vida ao fundo Apax. A venda do GNB Vida rendeu 168 milhões de euros aos “cofres” do Novo Banco, um valor inferior aos 190 milhões inicialmente previstos, tendo em conta que, entretanto, foram realizadas vendas de imóveis da seguradora.

