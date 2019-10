Boas notícias para Tim Cook. As vendas do novo iPhone 11 estão a correr melhor do que a Apple AAPL 0,03% esperava. E as ações da empresa estão em alta desde que o smartphone foi apresentado a 10 de setembro.

Como escreveu a Bloomberg (acesso condicionado), o bom desempenho nas vendas está a ser atribuído a dois fatores críticos para os consumidores. Por um lado, o novo telemóvel da marca tem um preço de entrada inferior ao que tem sido habitual. Por outro, este é o ano em que os antigos modelos 6S e 6S Plus foram descontinuados, tornando-se obsoletos.

Estes modelos mais antigos, lançados no final de 2014, bateram recordes de vendas da Apple, um facto que explica agora o bom desempenho do iPhone 11, à medida que os consumidores aproveitam a descida dos preços para comprarem um novo equipamento. Numa entrevista recente ao alemão Bild, o presidente executivo da Apple assumiu um “arranque muito forte” para a nova gama de telemóveis da marca.

Este desempenho está a refletir-se positivamente nos títulos da empresa. Desde a apresentação dos iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max, a Apple já valorizou 9% na bolsa de Nova Iorque. As ações estão a cotar perto dos 236,73 dólares. Apresenta um valor de mercado de 1,069 biliões de dólares (concretamente 1.069.644.714.200 dólares), o que faz com que a fabricante do iPhone seja, novamente, mais valiosa do que a concorrente Microsoft (que vale 1,066 biliões, mais precisamente: 1.066.284.922.710 dólares).

Ações da Apple sobem 9% desde o lançamento do iPhone 11

Também os fornecedores da Apple estão a beneficiar do brilho dos novos iPhones. No início deste mês, a Nikkei Asian Review revelou que a Apple pediu para acelerarem a produção em 10%, o que equivale a cerca de oito milhões de unidades, segundo informações citadas pela Reuters.

Esta segunda-feira, a Bloomberg refere que a Apple está a contar produzir perto de 75 milhões de unidades este ano, a maioria do modelo iPhone 11, o mais acessível, mas também do modelo 11 Pro de 5,8 polegadas, que tem um preço inicial de 999 dólares nos EUA, um dos principais mercados.