Após mais de três décadas de abandono, o antigo Pão de Açúcar vai transformar-se no Edifício Pacífico. Um investimento de 97 milhões de euros que pertence à construtora Lucios Real Estate. A conclusão do projeto está prevista para o último trimestre de 2022.

O Edifício Pacífico vai ocupar uma área total de 49 mil metros quadrados e vai contar com espaços comerciais (supermercado), serviços (ginásio), escritórios, residências com serviços e um hotel. O empreendimento terá quatro novos blocos, incluindo um parque de estacionamento público. A Lucios Real Estate prevê que este novo projeto crie mais de 800 postos de trabalho.

O edifício, cuja obra se encontra suspensa desde o início dos anos 90, localiza-se entre a Avenida Fernão Magalhães e a Rua dos Abraços, junto ao Campo 24 de Agosto, no centro do Porto. O edifico tem um aspeto abandonado devido aos vários anos de desgaste a que está exposto, representando assim um problema para a cidade da Invicta.

“Este é, provavelmente, o grande projeto do centro do Porto dos últimos anos, pelo que temos em mãos um desafio que exige uma enorme responsabilidade. A construção existente representa um grave problema de interesse público, apresentando um desenho pesado e desajustado à atual realidade da cidade. O nosso principal objetivo é devolver este espaço à comunidade, promovendo negócios, emprego e novas dinâmicas”, refere em comunicado a administração do Grupo Azevedo’s, detentor da Lucios Real Estate.

Segundo a mesma fonte, ainda não são conhecidos os nomes das empresas e marcas que vão instalar-se no edifício, mas “há um enorme interesse pelo Pacífico, pelo que estamos a avaliar as melhores propostas para a cidade e para os objetivos do projeto”, afirma a administração do Grupo Azevedo’s. “As primeiras novidades deverão ser conhecidas nos próximos meses”, acrescenta.