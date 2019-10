Moliceiros à vista! A Uber chegou a Aveiro

A Uber chegou a Aveiro. A nova localização foi anunciada aos clientes da plataforma durante a manhã desta quarta-feira. “Não ficamos por aqui, a partir de hoje, ligamos Aveiro ao Porto e por isso pode viajar connosco também em Estarreja, Espinho, Ovar e Santa Maria da Feira”, explica a Uber no email enviado aos clientes.

Aveiro junta-se assim à lista de cidades onde a Uber chegou, em Portugal, nos últimos anos, entre as quais estão Lisboa, Porto e Braga. No entanto, este é o segundo serviço Uber em Aveiro: a Uber Eats chegou à cidade em maio deste ano.

“Continuamos a reforçar o nosso compromisso com Portugal, o que coloca a Uber ao serviço dos portugueses nas 20 maiores cidades do país.” refere Mariana Ascenção, diretora de comunicação da Uber em Portugal, citada em comunicado. De acordo com a Uber, a empresa já cobre mais de 60% da população portuguesa, a maior cobertura do serviço no sul da Europa.

Segundo um barómetro da consultora Informa ao setor dos Transportes de Passageiros em Viaturas Ligeiras Descaracterizados (TVDE), esta área gerou mais de três mil empresas nos primeiros nove meses de 2019, representando um crescimento de 120% face ao período homólogo.

Esta subida, refere o Barómetro, coincide com a promulgação da Lei 45/2018 que regula a atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataformas eletrónicas. O distrito de Lisboa regista o crescimento mais significativo destas novas empresas, embora o mesmo se tenha vindo a alargar a outros distritos como o Porto, Setúbal e Faro.

Esta foi a segunda novidade a nível nacional que a Uber anunciou no mês de outubro: a primeira foi a subscrição mensal das bicicletas elétricas Jump, através da criação de dois planos distintos.