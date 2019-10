Anda nas bicicletas da Uber? Agora há planos mensais

Costuma usar com frequência as bicicletas da Uber? Agora já pode comprar uma subscrição mensal, que tem duas modalidades disponíveis. O projeto, cuja estreia europeia acontece esta terça-feira na capital portuguesa, vai decorrer durante quatro meses, até 31 de janeiro do próximo ano.

O plano mais simples é o Electric, que permite utilizar as bicicletas 15 minutos por dia, todos os dias do mês, por 24,90 euros mensais, explica a empresa, em comunicado. O utilizador poderá também optar pelo Electric +, que contempla 30 minutos por dia, todos os dias do mês, por 39,90 euros mensais.

A Uber aproxima-se assim da oferta da rede de bicicletas partilhadas Gira, que disponibiliza já um plano mensal, bem como um anual. O passe diário das bicicletas da Emel é dois euros, o mensal 15 euros e o anual 25 euros. O passe anual da Gira sai, assim, mais em conta do que o mensal da Jump. No entanto, as bicicletas da Uber são dockless, e todas elétricas, ao contrario das Gira.

Já no que diz respeito às viagens de Jump fora do plano de subscrições, o custo por minuto passa a ser 20 cêntimos. Quando as bicicletas foram lançadas o custo era de 15 cêntimos por minuto. Existem já 1.750 bicicletas Jump espalhadas pela capital, que estão disponíveis 24 horas por dia.