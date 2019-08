Depois do Algarve, Uber XL chega a Lisboa, Porto e Braga

Depois de ter chegado ao Algarve em junho de 2016, o serviço de transporte para grupos de até seis pessoas da Uber — o Uber XL — está disponível a partir desta quinta-feira em Lisboa, Porto e Braga. O preçário associado ao serviço Uber XL nestas três cidades inclui uma tarifa base de dois euros, a que acresce 0,15 euros por minuto e 1,10 euros por quilómetro. O serviço conta com uma tarifa mínima de quatro euros. Os veículos Uber XL também estarão disponíveis para realizar viagens UberX , a opção mais económica nas viagens com o Uber.

O Uber XL está disponível no Algarve desde junho de 2016, período em que a Uber reforçou a sua operação proporcionando aos utilizadores o UberX, a opção mais económica, e o Uber XL, uma opção de viagem para grupos com capacidade até seis utilizadores, como alternativa de mobilidade simples, segura e acessível entre as zonas de Faro, Vilamoura e Albufeira. Em junho de 2017, a Uber anunciou um programa de mobilidade que contou com a expansão da cobertura na região do Algarve desde Sagres a Vila Real de Santo António.

“Estamos muito orgulhosos por garantirmos o Uber XL em Lisboa, Porto, Braga e toda a região do Algarve. O Uber XL é a solução de mobilidade ideal para famílias e grupos que pretendem chegar ao mesmo destino de forma segura, económica e simples.”, refere Mariana Ascenção, Diretora de Comunicação da Uber em Portugal.

A Uber foi lançada em Portugal em 2014 com o serviço UberBlack em Lisboa. Durante esses cinco anos, a Uber alargou a oferta significativamente em todo o país, com produtos como UberX, UberGreen, uberStar e uberPOOL para eventos especiais.

Desde 2014, a Uber tem vindo a reforçar a operação em território nacional. Atualmente, a Uber já cobre mais de 60% da população portuguesa ao servir utilizadores nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, assim como na Região do Algarve, Braga, Guimarães e Coimbra, correspondendo à maior cobertura do serviço no sul da Europa. Desde a chegada da Uber a Portugal já foram realizados mais de 2.5 milhões de downloads da aplicação.