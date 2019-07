A Uber vai despedir cerca de 400 trabalhadores da equipa de marketing, uma medida que tem como objetivo reduzir as despesas da empresa. A notícia foi avançada pelo The New York Times (acesso condicionado), que refere que a decisão foi comunicada internamente esta segunda-feira.

A decisão abrange 75 escritórios da Uber em todo o mundo, de acordo com o jornal. Atualmente, a empresa emprega 1.200 pessoas na equipa de marketing. Ou seja, o lay-off abrange quase um terço destes funcionários a nível mundial.

O ECO tentou saber se a Uber Portugal também vai ser afetada, mas fonte oficial da empresa remeteu para a reação internacional: “Anunciámos recentemente mudanças significativas na estrutura e tamanho da nossa equipa de marketing. Enquanto isso requereu algumas decisões muito difíceis, estamos confiantes de que estas mudanças vão abrir terreno para um impacto maior e uma narrativa de marca mais consistente ao longo das nossas audiências, produtos e regiões”, indica o comunicado.

Esta é forma encontrada pelo presidente executivo, Dara Khosrowshahi, para tentar melhorar as contas da Uber, depois de, em maio, ter revelado prejuízos de mil milhões de dólares no primeiro trimestre. Foi a primeira vez que a empresa prestou contas desde que entrou em Wall Street.

(Notícia atualizada às 22h06 com mais informações)