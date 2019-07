A Uber Portugal garante que “já criou 400 empregos diretos” no país com a instalação do Centro de Excelência da empresa em Lisboa. Segundo a empresa, esta unidade “constitui a principal fonte de conhecimento e suporte de utilizadores e motoristas em toda a região europeia”, servindo também a aplicação de entrega de refeições ao domicílio Uber Eats.

Num comunicado, a empresa garante ainda que “pretende contratar mais 200 profissionais” para este centro até ao fim deste ano, alcançando assim a fasquia dos 700 postos de trabalho criados com a instalação do centro, que foi anunciada pela empresa em outubro 2017. O centro estará localizado nas Avenidas Novas.

Uber Eats chega a Évora

Estes dados foram revelados pela Uber num comunicado onde anuncia a chegada da Uber Eats a Évora, que se torna a vigésima cidade portuguesa com cobertura da aplicação. “A cobertura inicial do serviço de entrega de refeições dos restaurantes favoritos arranca nas freguesias de Bacelo, Horta das Figueiras, Malagueira, Santo Antão, São Mamede, Senhora da Saúde, Sé e São Pedro”, refere a nota.

Segundo a empresa, a aplicação já dá cobertura a “35% da população portuguesa”. “Neste momento, a oferta já inclui mais de 2.000 restaurantes disponíveis em Portugal, tendo começado com 90 restaurantes parceiros aquando do lançamento em Lisboa em 2017”, remata a companhia. No total, são já 350 cidades em todo o mundo a contarem com o serviço Uber Eats.