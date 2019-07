O Tesouro português conseguiu adiar o reembolso de 797 milhões de euros em dívida que venciam em 2020 e 2021. Na operação de troca de obrigações do Tesouro (OT), que aconteceu esta quarta-feira, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP emitiu títulos a sete e nove anos, de acordo com dados da agência Reuters.

Esta foi a quarta operação de troca de dívida realizada pelo IGCP em 2019. O total de OT que foi empurrado, desde o início do ano, para mais tarde atingiu assim os 2.858 milhões de euros.

Por um lado, a agência liderada por Cristina Casalinho comprou 256 milhões de euros de OT que atingiam a maturidade a 15 junho de 2020, bem como 541 milhões de euros em OT que venciam 15 abril de 2021. Em troca, vendeu 321 milhões de euros em títulos com maturidade em 21 julho de 2026 e outros 476 milhões de euros que atingem o prazo a 17 outubro de 2028.

Após ter devolvido, em junho, ao mercado 8,1 mil milhões de euros, o Tesouro teria de pagar 8.275 milhões de euros em 2020. Já em 2021, o montante voltaria a atingir um pico, com 12.051 milhões de euros por reembolsar. No entanto, com esta operação de troca, a parede de dívida a devolver ao mercado desce para 8.019 milhões no próximo ano e para 11.510 milhões no seguinte.

Portugal tem aproveitado a forte descida nos juros dos títulos soberanos para trocar dívida que tem no mercado por obrigações mais longas. Não só o país beneficia de yields mais baixas, como alisa os prazos dos reembolsos ao mercado. No Parlamento, o início do mês, a presidente do IGCP reafirmou que a estratégia de alongar maturidades é para continuar, beneficiando do sentimento no mercado.

O país nunca se financiou a um custo tão baixo. No primeiro semestre do ano, a taxa média para a emissão de nova dívida nos mercados foi de apenas 1,4%. Este é um novo mínimo histórico e é o culminar da tendência de redução dos juros em mercado primário e secundário nos últimos meses. Após ter tocado o mínimo histórico de 0,28% no início do mês, a yield das OT a 10 anos negoceia esta quarta-feira nos 0,43%.

(Notícia atualizada às 11h04)