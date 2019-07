Tesouro quer empurrar reembolso de dívida para 2026 e 2028

O Tesouro português vai adiar o reembolso de dívida que vencia em 2020 e 2021. Na operação de troca de obrigações do Tesouro (OT), que vai ser realizada esta quarta-feira, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP vai emitir títulos que vencem em 2026 e 2028.

“O IGCP vai realizar no próximo dia 24 de julho pelas 10h uma oferta de troca recomprando as seguintes Obrigações do Tesouro com maturidade em 2020 e 2021“, anunciou a agência que gere a dívida portuguesa, em comunicado. Por contrapartida das Obrigações do Tesouro, o IGCP vai vender OT com maturidades em 2026 e 2028.

Esta será a quarta operação de troca de dívida que o IGCP realiza este ano. Em janeiro, Portugal adiou o reembolso de 700 milhões de euros para 2028. Em março, foram outros 619 milhões de euros em dívida que vencia em 2030. E em maio, o Tesouro empurrou ainda o reembolso de 742 milhões de euros para 2026.

Portugal tem aproveitado a forte descida nos juros dos títulos soberanos para trocar dívida que tem no mercado por obrigações mais longas. Não só o país beneficia de yields mais baixas, como alisa os prazos dos reembolsos ao mercado. No Parlamento, o início do mês, a presidente do IGCP reafirmou que a estratégia de alongar maturidades é para continuar.

Após ter devolvido, em junho, ao mercado 8,1 mil milhões de euros, o Tesouro terá de pagar 8.275 milhões de euros dentro de um ano. Em 2021, é que o montante volta a atingir um pico, com 12.051 milhões de euros por reembolsar, mas haverá alterações tendo em conta que parte dos títulos será empurrada para mais tarde na operação desta quarta-feira.