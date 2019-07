O endividamento da economia aumentou para 729,6 mil milhões de euros em maio, revelou esta quinta-feira o Banco de Portugal. Trata-se de um novo valor recorde.

“Em maio de 2019, o endividamento do setor não financeiro situava-se em 729,6 mil milhões de euros, dos quais 328,5 mil milhões de euros respeitavam ao setor público e 401,1 mil milhões de euros ao setor privado”, adianta o banco central.

A instituição explica que, “relativamente a abril de 2019, o endividamento do setor não financeiro aumentou 3,4 mil milhões de euros. Este aumento resultou do incremento de 2,5 mil milhões de euros no endividamento do setor público e de 900 milhões de euros no endividamento do setor privado”.

Este indicador inclui o endividamento das empresas do setor público, privado e dos particulares. De fora deste indicador calculado pelo Banco de Portugal fica a dívida das instituições financeiras. Estes valores não estão consolidados entre setores, daí apresentarem valores tão elevados, porque não descontam as dívidas entre os setores.

