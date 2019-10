A transformação digital faz parte da estratégia corporativa da maior parte das empresas, mas o papel dos recursos humanos nesta transformação parece ser ainda pouco considerado pelos gestores. O estudo “Still transforming or already performing?”, da Mercer, revela que, apesar desta realidade, Portugal está na vanguarda europeia da transformação digital dos recursos humanos.

Portugal é o segundo país da Europa “mais maduro” no que diz respeito à digitalização no setor de RH, depois do Reino Unido, refere o estudo. Apenas 3% dos gestores de recursos humanos consideram que a transformação digital na empresa é responsabilidade do departamento de RH, apesar de 59% confirmar que a digitalização se encontra integrada na estratégia corporativa.

“Além deste resultado contraditório, a falta de compreensão relativamente ao que a transformação digital envolve ou deveria envolver está a impedir a evolução e, em última análise, a oportunidade das empresas adquirirem qualquer tipo de vantagens comerciais e competitivas“, alerta a Mercer.

A Mercer questionou mais de 600 gestores de recursos humanos em França, Itália, Portugal, Reino Unido, Áustria, Alemanha e Suíça, sobre o progresso da transformação digital na sua empresa. Para avaliar a evolução das empresas no que diz respeito à transformação digital nos departamentos de recursos humanos. Para isso, foram tidos em conta critérios como a estratégia digital corporativa e maturidade digital, a digitalização humana (cultura digital, força de trabalho digital, liderança ágil, novo trabalho e colaboração), e a digitalização de RH (serviços, organização e processos de RH digitais).

“Níveis mais elevados de digitalização traduzem-se em menos trabalho administrativo. Para os responsáveis de RH, isso significa mais tempo para o seu core business e para a consultoria estratégica”, refere Marco Gomes, principal na Mercer.

40% dos gestores têm uma estratégia documentada de tecnologias de informação de RH e 33% já iniciou o processo de digitalização das suas próprias atividades, revela o estudo.

Dois em cada cinco gestores classificaram a liderança como o principal impulsionador do processo de transformação digital. “Pensar nas mudanças que a digitalização traz ao negócio e garantir que os colaboradores desenvolvem as competências necessárias para o futuro, torna-se fundamental para as empresas continuarem a ser competitivas e a atrair talento”, conclui Marco Gomes.