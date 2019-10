Portugal foi esta quarta-feira aos mercados levantar 1.250 milhões de euros em dívida de curto prazo e, ao contrário do que tem acontecido nos últimos leilões, desta vez os custos com o “empréstimo” dos investidores não baixaram. Ainda assim, a República continua a financiar-se com juros negativos.

Foram realizados dois leilões esta manhã e em ambos os casos o Tesouro português registou taxas de juro menos negativas do que nas anteriores operações comparáveis, algo que já seria expectável em função das últimas decisões do Banco Central Europeu (BCE) relativamente à taxa de depósitos.

O IGCP obteve 350 milhões de euros em bilhetes do Tesouro a três meses com uma taxa de -0,475%. Compara com a taxa de -0,563% observada numa leilão semelhante realizado em agosto. No leilão de bilhetes com maturidade de 11 meses, foram levantados 900 milhões de euros a um juro de -0,45%. É também uma taxa menos negativa do que se registou na operação de agosto (-0,55%).

Apesar de tudo, Portugal continua a beneficiar do atual ambiente de juros baixos na Zona Euro, com os investidores a não se importarem de “pagar” para emprestar dinheiro ao país.

