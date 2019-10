Portugal tem a segunda taxa de inflação mais baixa da UE

A taxa de inflação anual recuou em setembro para os 0,8% na zona euro e para os 1,2% na União Europeia (UE), com Portugal a registar a segunda menor e negativa (-0,3%), divulga o Eurostat esta quarta-feira.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, a taxa de inflação anual na zona euro abrandou para os 0,8% quer face aos 2,1% homólogos, quer na comparação com a de 1,0% registada em agosto.

Também na UE, a subida dos preços em setembro (1,2%) ficou abaixo da taxa de 2,2% homóloga e da de 1,4% do mês anterior.

Chipre (-0,5%) e Portugal (-0,3%) apresentaram taxas de inflação negativas, seguindo-se a Grécia, Espanha e Itália (0,2% cada) na tabela das taxas mais baixas.

No outro extremo, com as taxas mais elevadas, estão a Roménia (3,5%), a Eslováquia (3,0%) e a Hungria (2,9%).

Face a agosto, a taxa de inflação anual recuou em 20 Estados-membros, manteve-se estável em cinco e aumentou em outros dois.

Em Portugal, a inflação de -0,3% compara com a de 1,8% homóloga e com a de -0,1% de agosto, estando em terreno negativo pelo terceiro mês consecutivo.