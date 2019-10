Carros usados à venda voltam a ter “selo” de qualidade

Os automóveis usados à venda nos concessionários vão voltar a ter um “selo” de qualidade, o que traduz o regresso de uma iniciativa da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) 12 anos depois, adianta o Dinheiro Vivo (acesso livre).

O Programa Usado ACAP é apresentado esta quinta-feira e visa aumentar a transparência no mercado de venda de carros em segunda mão, designadamente junto dos stands independentes e multimarca. Além do Centro de Arbitragem Automóvel, esta iniciativa conta com o apoio da plataforma Standvirtual, que ajudará a certificar os concessionários.

O jornal refere que os stands aderentes vão estar devidamente identificados no local e também na internet. Cerca de 100 empresas já aderiram a este programa. O comprador do automóvel usado também será informado sobre todas as garantias do veículo, entre um e dois anos.

“Juntámo-nos ao programa por considerarmos que é uma forma de concretizar a nossa missão: contribuir para um nível acrescido de acesso dos cidadãos e das empresas ao direito e à justiça, através da mediação, da conciliação e da arbitragem de conflitos do setor automóvel”, sublinha o Centro de Arbitragem Automóvel.