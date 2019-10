Portugal prepara-se para estabelecer um marco histórico no que respeita à produção de automóveis, ultrapassando 300 mil unidades produzidas. A expectativa é da ACAP que anunciou um aumento de mais de 17% na produção automóvel acumulada nos nove primeiros meses do ano, para um total de 258 mil unidades.

“Este vai ser um ano importante para o nosso setor, dado que iremos ultrapassar as 300.000 unidades produzidas”, diz a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), num comunicado divulgado nesta terça-feira, acrescentando que “ao atingir este volume, Portugal confirma a sua importância no ranking dos países produtores de veículos automóveis”.

A expectativa daquela associação surge no seguimento do continuado aumento da produção automóvel em Portugal. Em setembro, foram produzidos 33.286 veículos automóveis em território nacional, o que corresponde a um incremento de 10% face ao período homólogo.

A produção alcançada em setembro, permite elevar para 258.388 o número total de veículos que saíram este ano de fábricas instaladas em território nacional, 17,6% acima do registado nos nove primeiros meses do ano passado.

O grosso da produção nacional diz respeito a ligeiros de passageiros, tendo saído das fábricas nacionais um total de 27.086 unidades em setembro, uma subida de 16,3% face ao mesmo mês de 2018. A produção deste tipo de veículos atingiu assim 211.060 no acumulado dos nove primeiros meses do ano, um aumento de 20,2% face ao período homólogo, explicado pelo VW T-Roc.

No que respeita aos comerciais ligeiros, saíram das fábricas nacionais 5.610 unidades, em setembro, uma quebra de 14,3% face ao mesmo mês do ano anterior. Ainda assim no acumulado do ano constata-se um aumento de 7%, com um total de 43.364 unidades produzidas até setembro.

Já no que respeita aos veículos pesados, a produção disparou 46%, em termos homólogos, com um total de unidades produzidas em setembro. No acumulado do ano, a subida é mais curta — 6,3% –, tendo sido produzidos 4.064 veículos pesados no acumulado do ano.