Revista de imprensa internacional

Depois de uma maratona de negociações, foi alcançado um acordo entre o Reino Unido e a União Europeia para o Brexit. O documento terá ainda de ser aprovado pelos líderes europeus e pelo Parlamento britânico. Na Catalunha, os protestos continuam, depois de serem conhecidas as sentenças dos líderes independentistas. A China espera que o acordo comercial com os Estados Unidos seja firmado rapidamente. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

The Guardian

Juncker e Boris anunciam acordo para Brexit

Já foi alcançado um acordo entre os negociadores do Reino Unido e da União Europeia para o Brexit. Depois de uma maratona de negociações, tanto Jean-Claude Juncker como Boris Johnson escreveram no Twitter que tinham já conseguido chegar a acordo. Segue-se agora a cimeira europeia, onde o acordo terá de ser aprovado. Fica ainda a faltar a luz verde do Parlamento britânico, que deverá reunir no sábado.

Leia a notícia aqui no The Guardian (acesso livre, conteúdo em espanhol).

El País

97 feridos e 33 detidos em protestos na Catalunha

O terceiro dia de protestos contra a decisão do Tribunal Supremo, que condenou os líderes dos independentistas entre nove e 13 anos de prisão, foi marcado por graves distúrbios no centro de Barcelona que duraram até o amanhecer. Resultaram em 97 feridos e 33 detidos em toda a Catalunha, de acordo com dados fornecidos pelas diferentes forças policiais e serviços de emergência.

Leia a notícia aqui no El País (acesso livre, conteúdo em espanhol).

Reuters

China espera conseguir acordo comercial com EUA “o mais rápido possível”

A China espera chegar a um acordo faseado com os Estados Unidos e cancelar tarifas “o mais rápido possível”, disse o Ministério do Comércio na quinta-feira, sublinhando que as guerras comerciais não têm vencedores. Um acordo por etapas ajudaria a restaurar a confiança do mercado e reduzir a incerteza, disse o porta-voz do ministério, acrescentando que os dois lados mantêm uma comunicação próxima.

Leia a notícia aqui na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

Wall Street Journal

Subscritores da Netflix ficam aquém das expectativas

A Netflix não alcançou a meta de crescimento de subscrições pelo segundo trimestre consecutivo, numa altura em que várias empresas de media tradicionais que estão a entrar no mercado de streaming com serviços rivais. Ainda assim, o número de assinaturas do serviço aumentou, tendo ganho 517 mil subscritores apenas nos Estados Unidos, e 6,8 milhões de subscritores no total global do trimestre.

Leia a notícia completa na Wall Street Journal (acesso pago, conteúdo em inglês).

Bloomberg

Nestlé vai devolver 20 mil milhões de dólares aos investidores

A Nestlé tem nos planos a devolução de cerca de 20 mil milhões de dólares aos acionistas até 2022, depois de completar a venda do negócio de saúde para a pele. O grupo que inclui marcas como a Nescafé e a Kit Kat também expressou interesse em avançar com aquisições, para ajudar a impulsionar crescimento a um ritmo mais rápido e melhores margens de lucro.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso pago, conteúdo em inglês).