Manuel Salgado vai ver chumbado o seu nome à frente da Lisboa Ocidental SRU, a empresa municipal da câmara de Lisboa que tem nas mãos a generalidade das obras na capital.

A recondução de Manuel Salgado na liderança daquela empresa municipal vai esta quinta-feira a votos em reunião da câmara. E o seu nome vai merecer a oposição dos vereadores do Bloco de Esquerda, PCP, CDS e PS, inviabilizando assim a continuidade do ex-vereador do urbanismo na SRU, segundo o Jornal de Negócios (acesso pago).

A SRU é a empresa da câmara lisboeta responsável por quase todas as obras realizadas pela autarquia e, embora tenha perdido competências na área do urbanismo, vai ver o seu orçamento crescer 256% no próximo ano, passando dos 16 milhões de euros previstos para 2019 para 57 milhões em 2020.

Quando anunciou que ia sair da vereação, Manuel Salgado disse que, por si, manteria o cargo na SRU, para o qual foi nomeado em junho do ano passado — na altura, o seu nome foi indicado e votado em reunião de Câmara, tendo obtido dez votos a favor e seis votos contra. E o gabinete de Fernando Medina também adiantou que era intenção do presidente fazer-lhe a vontade. Ainda assim, Manuel Salgado teria de ser reconduzido no cargo. Mas desta vez o seu nome não deverá passar.