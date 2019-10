Carlos César mostrou-se confiante de que o Governo irá durar os quatro anos da legislatura, sendo que apenas numa situação de “bloqueio” deveria sair. O presidente do PS apontou que os portugueses não aceitariam bem que o partido deixasse “cair” o Governo, depois de ter pedido os votos para segurar o Executivo.

“A penalização sobre quem ponha em causa a estabilidade política é muito grande por parte dos portugueses”, indicou o presidente do PS, em entrevista à RTP. “Os portugueses não iriam achar graça nenhuma a quem disse “deem-me votos para eu segurar este Governo” depois deixá-lo cair”.

Questionado sobre se o PS poderá ser tentado a convocar eleições antecipadas para obter maioria absoluta, Carlos César reiterou que o partido “não o deve fazer, a não ser que estivéssemos numa situação de bloqueio”.

Já no que diz respeito aos acordos com outros partidos, perante a possibilidade de se juntar apenas ao Bloco, o líder do PS reiterou que não queria deixar de fora os restantes. “Fazer um acordo com o bloco de esquerda era um pouco como fazer uma coligação de interesses à margem dos restantes partidos que também estávamos a tentar convocar para estes próximos 4 anos”, disse.

“A posição do PS é normal, não destruímos o espírito da geringonça, recusámo-nos a circunscreve-la a dois partidos”, sublinhou. Quanto ao PCP, que não queria acordo escrito, explicou que o que partido propôs foi “um acordo sem acordo escrito, o que vale é a nossa palavra, e estamos disponíveis para, sem papéis, fazermos aquilo que antes fazíamos”.