O Grupo Sana venceu o concurso para a construção de um hotel de cinco estrelas nas instalações do Quartel da Graça, em Lisboa, ao abrigo do Programa Revive, anunciou a secretaria de Estado do Turismo, nesta sexta-feira.

O investimento estimado para a recuperação do imóvel é de 30 milhões de euros, estando programada a instalação de um hotel de 5 estrelas que contará com 120 quartos. A abertura do novo hotel está prevista para o final de 2022. A renda anual será de 1,79 milhões de euros.

A construção desta unidade hoteleira surge no âmbito do Programa Revive, uma iniciativa conjunta dos ministérios da Economia, Cultura e Finanças, com a colaboração das autarquias locais e a coordenação do Turismo de Portugal, que tem em vista a recuperação de vários imóveis de reconhecido interesse.

“Com o Quartel da Graça, passam a ser dez os imóveis adjudicados ao abrigo do Programa Revive, o que representa um investimento de 100 milhões de euros“, dá conta a secretaria de Estado do Turismo.

É dado nota ainda que até ao momento foram lançados concursos relativos a 19 imóveis no âmbito desse programa. Atualmente, estão abertos os concursos para a concessão do Mosteiro de Lorvão, em Penacova, do Forte da Ínsua, em Caminha, do Mosteiro de São Salvador de Travanca, em Amarante, e do Paço Real de Caxias, em Oeiras.