BCP e Jerónimo Martins puxam tapete à bolsa de Lisboa

A bolsa de Lisboa termina a semana com o pé esquerdo. O índice PSI-20 caiu pela primeira vez em quatro sessões, em linha com os pares europeus. A puxar o tapete à praça lisboeta esteve o BCP e a Jerónimo Martins, no dia em que se soube que a Biedronka, a empresa polaca da retalhista, está a ser investigada pelas autoridades.

O PSI-20, índice de referência português, desvalorizou 0,73% para 4.977,16 pontos, com apenas quatro dos 18 títulos em terreno positivo. Na Europa o Stoxx 600 recuou 0,3%, o mesmo que as praças alemã, espanhola e britânica.

Em destaque na bolsa lisboeta está a Jerónimo Martins que fechou a perder 1,42%, negociando nos 14,96 euros, fortemente penalizada pela investigação do regulador polaco. Esta sexta-feira o UOKiK anunciou que vai investigar a forma como os preços na Biedronka, detida pela Jerónimo Martins, são apresentados aos clientes. Em causa estão várias queixas apresentadas pelos consumidores que alegadamente terão pago um valor superior na caixa do que aquele apresentado nas prateleiras.

Por outro lado, o BCP cede 1,97%, negociando nos 0,19 euros. Tanto o banco como a retalhista estiveram toda a sessão a negociar em terreno negativo. A penalizar Lisboa está ainda a EDP Renováveis que encerrou a cair 0,51%, no dia em que anunciou ao mercado que irá integrar um consórcio na Coreia do Sul para construir um parque eólico flutuante. Já a casa mãe EDP perdeu 0,14%.

O pior desempenho entre as cotadas pertenceu, no entanto, à Mota-Engil, que derrapou 2,52% para 1,94 euros por ação. Com apenas quatro cotadas a inverter esta tendência, destaque para os CTT e Semapa. A operadora postal fechou a ganhar 1,20%, já a papeleira subiu 0,48%.