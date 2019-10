Faltam mais de dois meses para a noite da passagem de ano e os cruzeiros do Douro já estão esgotados. Navegar nas águas do Rio Douro e assistir ao fogo de artifício com vistas privilegiadas para a Ponte Dom Luís pode custar entre 132 e 2.750 euros.

É um destino cada vez mais apetecível e existem programas para todos os gostos e para todas as carteiras. Pode optar por um programa de um dia ou de uma semana.

A Tomaz do Douro tem disponível dois navios para a noite da passagem de ano com capacidade total para 520 pessoas e a Rota do Douro tem quatro navios com capacidade para 710 passageiros. Ambos com o preço de 132 euros.

Por outro lado, a Douro Azul, que foi considera a melhor empresa de cruzeiros da Europa pela quinta vez consecutiva, oferece uma opção mais glamorosa: um programa de uma semana com tudo incluído a bordo de um navio com capacidade para 130 pessoas. Os preços podem oscilar entre os 2.150 e os 2.750 euros por pessoa.

No total, estas três empresas disponibilizam sete navios e 1.360 lugares; todavia os bilhetes já estão esgotados. Na Rota do Douro os bilhetes já estão esgotados desde março e tanto na Douro Azul como na Tomaz do Douro os bilhetes esgotaram este mês.

“Sentimos que esgotámos a capacidade das embarcações mais rapidamente em comparação a outros anos. Este ano esgotámos a lotação em março, enquanto que no ano passado foi dois meses mais tarde”, explica a responsável de marketing da Rota do Douro.

“A taxa de ocupação situa-se sempre nos 100%. Todos os anos temos de recusar pedidos, visto já termos atingido o limite de conforto para um cruzeiro destes”, destaca Célia Lima, diretora de marketing da Tomaz do Douro. Acrescenta que a adesão é idêntica: “todos os anos esgotamos a disponibilidade”, refere.

Célia Lima, diretora de marketing da Tomaz do Douro explica que estes programas têm “sobretudo passageiros de Portugal, seguido do Brasil e de Espanha”. Patrícia Silva, responsável de marketing da Rota do Douro, concorda e refere que os passageiros da Rota do Douro também são em grande maioria portugueses, seguidos dos brasileiros.

Mário Ferreira refere que para além da Douro Azul receber “turistas de mais de 80 países diferentes ao longo da época” são os passageiros alemães que mais optam por este tipo de programa na passagem de ano.