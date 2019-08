O Porto e a região do Norte são cada vez mais uma atração, um ponto turístico, um foco de interesse, uma cidade a inserir na lista das “destinos a conhecer”, não fosse a Invicta considerada um dos melhores destinos europeus.

A procura nos Cruzeiros do Douro continua a crescer significativamente. Turistas de todo o mundo embarcam a bordo em direção ao Douro, seja de navio hotel, barco rabelo ou até mesmo de iate. São várias as opções. Há preços para todos os gostos e para todas as carteiras. Os cruzeiros no Rio Douro têm preços que variam entre os 15 e os 1.600 euros.

Cruzeiro das 6 pontes com percurso de 50 minutos, cruzeiro de um dia em direção ao Douro, cruzeiros personalizados e cruzeiros radicais são algumas das opções para um dia. Também pode optar por passar uma semana com tudo incluído a bordo de um navio hotel da Douro Azul.

A Douro Azul, que foi considera a melhor empresa de cruzeiros da Europa pela quinta vez consecutiva, tem uma taxa de ocupação superior a 92% em toda a frota, durante toda a época. “A procura pelos nossos programas tem vindo a aumentar todos os anos, e para esta época inauguramos dois novos navios de forma a dar resposta a esse crescimento”, refere ao ECO, Mário Ferreira, presidente da Douro Azul.

Os cruzeiros do Douro são uma atividade obrigatória para quem visita o Porto. Célia Lima Diretora de marketing da Tomaz do Douro

Célia Lima, diretora de marketing da Tomaz do Douro, confirma a crescente procura e destaca que "há um aumento de procura em relação ao ano passado". Já para o operador turístico, Cruzeiros Douro, houve um "ligeiro abrandamento na procura deste tipo de atividades", em comparação com o ano anterior.









Com uma frota de 11 embarcações, a Tomaz do Douro, que está prestas a completar 25 anos de existência, recebe mais de 320 mil passageiros por ano. Célia Lima destaca a importância do mercado nacional nos cruzeiros diários até ao Douro. A operadora turística Cruzeiros do Douro partilha a mesma opinião e refere que “os portugueses continuam a ser os maiores adeptos deste tipo de cruzeiros de um dia, seguido dos franceses, suíços, ingleses e brasileiros”.

A Douro Azul recebe cerca de 32 mil passageiros por ano e tem uma frota composta por 12 navios hotel. Mário Ferreira destaca que este número “representa cerca de 224 mil dormidas na região do Douro durante a época de cruzeiros”.

Turistas de todo o mundo e a sazonalidade

Mário Ferreira refere que a Douro Azul recebe “turistas de mais de 80 países diferentes ao longo da época. A grande maioria dos nossos clientes é dos EUA, seguido do Reino Unido e Alemanha”. Acrescenta que têm vindo a crescer em mercados como a Canadá, Suíça, Bélgica, Áustria, Escandinávia e Austrália.

Apesar de destacar a importância do mercado nacional, a Tomaz do Douro refere que Espanha e França são duas nacionalidades predominantes nos cruzeiros do Rio Douro.

Apesar do sucesso do negócio, os cruzeiros do Douro continuam a ser uma atividade sazonal. As barragens fecham para manutenção entre março e novembro. Vasco Melo, diretor geral do Cruzeiros Douro, destaca que “entre este período, algumas barragens são fechadas para manutenção, o que acaba por afetar a maioria dos programas de cruzeiros”.

Os cruzeiros no Douro são responsáveis por criar milhares de empregos. A Douro Azul emprega a bordo dos seus navios cerca de 500 colaboradores, sendo que a grande maioria trabalha nas áreas de náutica e de hotelaria. Já a Tomaz do Douro emprega 75 pessoas, entre marítimos, administrativos e hotelaria. Com uma equipa mais reduzida, o operador turístico Cruzeiros Douro conta com uma equipa de 10 colaboradores.