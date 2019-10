A líder do Bloco de Esquerda criticou o facto de António Costa ter escolhido Alexandra Leitão para ministra com o pelouro da Função Pública. A secretária de Estado Adjunta e da Educação foi agora promovida a ministra da Modernização Administrativa responsável pela Administração Pública e das autarquias, no novo Executivo que poderá tomar posse já este sábado.

“Espero que a incapacidade que teve em negociar as carreiras dos professores não se estenda às várias áreas da Administração Pública”, disse Catarina Martins no final da reunião com o Livre, um encontro solicitado pelo partido de Rui Tavares, para aferir pontos de convergência com o Bloco de Esquerda.

Questionada pelos jornalistas no final do encontro sobre a composição do novo executivo, Catarina Martins frisou que “o que vai definir o Governo são as políticas”. “Há uma continuidade entre este Governo e o anterior”, disse a dirigente bloquista. “Resta saber para quê”, atirou.

(Notícia em atualização)