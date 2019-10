TC chumba reclamação do PSD sobre votos dos emigrantes

O Tribunal Constitucional chumbou o pedido do PSD para que fossem considerados os 35 mil votos nulos dos emigrantes como abstenção, avança o Público. Mapa eleitoral final vai, assim, ser aprovado pela Comissão Nacional de Eleições, abrindo a porta ao arranque dos trabalhos no Parlamento e à tomada de posse do novo Governo de António Costa.

