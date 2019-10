O PS vai reunir-se em Comissão Nacional, no domingo, a partir das 15h00, no Centro Nacional de Exposições de Santarém (CNEMA), para eleger José Luís Carneiro no cargo de secretário-geral adjunto deste partido, substituindo Ana Catarina Mendes.

Por proposta do líder do PS, António Costa, José Luís Carneiro, secretário de Estado cessante das Comunidades Portuguesas e ex-presidente da Câmara Municipal de Baião ocupa o lugar de “número dois” da direção dos socialistas na sequência da decisão de Ana Catarina Mendes se candidatar à presidência do Grupo Parlamentar do PS, cargo em que, por sua vez, substituirá o presidente do partido, Carlos César.

Além da eleição do secretário-geral adjunto do PS, a reunião de Santarém do órgão máximo dos socialistas entre congressos apresenta também na ordem de trabalhos um ponto dedicado à análise da situação política.

Esta reunião da Comissão Nacional do PS acontecerá um dia depois da posse do XXII Governo Constitucional, de novo liderado por António Costa.

Ao contrário de 2015, desta vez, os socialistas decidiram não fazer qualquer acordo escrito com os parceiros parlamentares da legislatura cessante (Bloco de Esquerda, PCP e PEV).

Na quinta-feira, o Grupo Parlamentar do PS que resulta diretamente da vitória eleitoral de 6 de outubro passado (incluindo alguns dos membros do futuro Governo e o próprio primeiro-ministro indigitado) reúne-se na Assembleia da República. Na reunião, os socialistas deverão aprovar por unanimidade a recandidatura de Ferro Rodrigues à presidência da Assembleia da República, cuja eleição terá lugar na sexta-feira, em plenário do parlamento, por voto secreto dos deputados.

Nesta mesma reunião, deverá ser marcada a data da eleição de Ana Catarina Mendes para o cargo de presidente do Grupo Parlamentar do PS.