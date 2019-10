Farfetch escolhe sete startups para 3.º Dream Assembly

A Farfetch escolheu sete startups com soluções na área do futuro da moda para integrarem a terceira edição do Dream Assembly, o programa de aceleração da tecnológica fundada pelo português José Neves.

Mais uma vez, empresa tem como parceira no programa a Burberry. Lançado em abril de 2018, o Dream Assembly já ajudou a acelerar 19 projetos. Nesta terceira edição, a empresa escolheu as startups BECOCO, Brandpoint Analytics, Change of Paradigm, Inline Digital, Mirow, Personify XP e a portuguesa Springkode para integrarem o programa.

O programa de sete semanas inclui workshops, sessões individuais com líderes seniores da Farfetch e das empresas parceiras, e reuniões de mentoria sobre tópicos como e-commerce, marketing, tecnologia, moda, logística e operações. A iniciativa, que arranca ainda neste mês de outubro, termina com um demo day — dia de apresentação a potenciais investidores — em Londres.

No programa inaugural, a Farfetch recebeu 11 startups de base tecnológica, provenientes de nove países diferentes. A segunda edição focou-se na sustentabilidade, e escolheu oito startups em fase inicial, com fins lucrativos, e com projetos com benefícios sociais ou ambientais, em áreas como a doação de bens, revenda, aluguer e manufatura.

“A mentoria e a visão da Burberry em cada programa tem sido de um valor inestimável, e estamos ansiosos por receber este novo grupo de empresas. Temos visto passar pela Dream Assembly startups incríveis e tem sido fantástico poder apoiar a próxima geração de empresas tecnológicas dedicadas a moldar o futuro do e-commerce”, explica Stephanie Phair, Chief Customer Officer da Farfetch, citada em comunicado.

Para Cipriano Sousa, CTO da Farfetch, a terceira edição do programa é motivo de orgulho por “tudo o que conseguimos em tão pouco tempo, dando de volta à comunidade, partilhando conhecimento, e ajudando startups promissoras a escalar e a criar negócios mais sólidos”.

Conheça melhor as startups escolhidas: