A SAD do FC Porto prevê chegar ao final desta temporada com um lucro de 150 mil euros, o que resultará numa queda de 98% face ao resultado de 9,5 milhões de euros alcançado na época passada, isto depois de os portistas terem falhado o acesso à prova milionária da Liga dos Campeões.

Estes números constam do orçamento de exploração para o exercício 2019/2020 que irá à assembleia geral a realizar no dia 14 de novembro.

A SAD azul-e-branca estima receitas excluindo vendas de jogadores na ordem dos 114 milhões de euros, com as provas da UEFA a renderem “apenas” 16,7 milhões de euros — na última época, pelo facto de ter chegado aos quartos-de-final da Champions, os dragões receberam mais de 80 milhões. As receitas com direitos de televisão vão ascender a 42 milhões, enquanto a publicidade e sponsor renderão 24 milhões.

Do lado das despesas, deverão atingir os 135 milhões de euros, com a maior fatura a vir dos custos com pessoal: 80 milhões de euros. A rubrica fornecimentos e serviços externos representará uma despesa de 44 milhões.

De acordo com o orçamento, a SAD portista prevê ainda um encaixe líquido de 78 milhões de euros com a negociação de jogadores. Sem estas receitas, a temporada azul-e-branca terminará com contas bem no vermelho.