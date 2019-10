O primeiro-ministro afirmou esta quinta-feira que vai reunir o Conselho de Ministros no sábado, dia em que o Governo tomará posse, para aprovar o Programa de Governo para o enviar no próprio dia para o Parlamento e que está preparado para o discutir no Parlamento assim que os deputados o entenderem. António Costa confirmou ainda a candidatura de Ana Catarina Mendes para a bancada parlamentar do PS, e de Eduardo Ferro Rodrigues e Edite Estrela, para presidente e vice-presidente da Assembleia da República.

“Nós tomamos posse no sábado de manhã, reuniremos de imediato o Conselho de Ministros e no próprio sábado entregaremos o Programa de Governo na Assembleia”, afirmou António Costa no final da reunião com os deputados socialistas na Assembleia da República, que serviu para preparar a tomada de posse do Parlamento esta sexta-feira.

O primeiro-ministro confirmou ainda Ana Catarina Mendes será o nome proposto para líder parlamentar dos socialistas, que diz ter “todas as condições para desempenhar bem as funções de líder parlamentar”, servir de ligação com o Governo e “também para dialogar com todas as bancadas parlamentares”, em especial as que fizeram parte da geringonça na legislatura passada.

Ana Catarina Mendes substitui Carlos César, atual presidente do PS, na liderança da bancada. O açoriano saiu do Parlamento por decisão própria, mas continuará na presidência do partido.

O PS vai propor o nome também Eduardo Ferro Rodrigues para a presidência do Parlamento, um nome que já era conhecido, e ainda Edite Estrela para a vice-presidência da mesa da Assembleia da República.

A socialista entrou no Parlamento pela primeira vez em 1987, tendo sido eurodeputada durante dois mandatos consecutivos, entre 2004 e 2014, anos em que Durão Barroso esteve na liderança da Comissão Europeia. Foi também presidente da Câmara Municipal de Sintra entre 1993 e 2001.