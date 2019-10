As ações norte-americanas arrancaram em alta pela segunda sessão, com os investidores a receberem com agrado os resultados da Microsoft e da Tesla. As ações da empresa de Elon Musk sobressaem com um disparo de 19%.

O S&P 500 avança 0,37%, para os 3.015,52 pontos enquanto o Dow Jones e o Nasdaq aceleram 0,27% e 0,73%, respetivamente, para os 26.907,5 e 8.178,96 pontos.

Nesta sessão, os investidores voltam a estar focados nos resultados trimestrais em busca de pistas de eventuais efeitos negativos resultantes da guerra comercial entre os EUA e a China.

Esta quinta-feira há cotadas que se destacam nesse âmbito, e pela positiva. É o que se passa com a Microsoft que vê o seus títulos apreciarem-se 1,25%, depois de após o fecho da última sessão a empresa ter revelado resultados acima das previsões dos analistas. Mas no campo dos ganhos, a Tesla é a grande estrela. As suas ações disparam 19%, após uma surpresa nas contas trimestrais.

Entre julho e setembro, a Tesla registou lucros de 140 milhões de dólares (cerca de 125 milhões de euros), quanto muitos analistas previam resultados negativos. Mais importante ainda foi a antecipação de que o Model Y, o SUV de dimensão média baseado na mesma plataforma do Model 3, deverá começar a ser comercializado já no verão do ano que vem.

O disparo da Tesla contrasta, contudo, com o tombo do Twitter. As ações da rede social derrapam 20%, após a divulgação de resultados trimestrais pior do que o esperado.