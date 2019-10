Tesla acelera para lucros. Põe ações em modo “ludicrous”

Depois de prejuízos e mais prejuízos, todos esperavam mais um trimestre negativo. Mas, não. A Tesla teve lucros. Elon Musk surpreendeu com um resultado líquido positivo que pôs as ações da fabricante de automóveis elétricos em modo “ludicrous” — o modo mais potente dos seus veículos elétricos.

A Tesla registou lucros por ação de 1,86 dólares, completamente ao contrário das estimativas dos analistas consultados pela Reuters que apontavam para mais prejuízos. Expectativa era de que o resultado fosse negativo em 42 cêntimos de dólar por ação neste terceiro trimestre. Com os lucros, veio a posição de liquidez fortalecida: a fabricante tem 5,3 mil milhões de dólares em caixa.

Este resultado líquido de 143 milhões de dólares, ainda que compare negativamente com os 311 milhões de dólares registados no período homólogo, coloca um travão nos prejuízos de mais de mil milhões registados nos primeiros dois trimestres do ano. Reflete o número recorde de automóveis vendidos, sendo que apesar desse feito as receitas encolheram para 6,3 mil milhões de dólares.

A ajudar às contas esteve o sucesso do Model 3, o modelo mais barato da marca, que se juntou recentemente ao X, o SUV, e ao S, a berlina de luxo da fabricante de Elon Musk. Em breve, a Tesla terá mais um modelo nas estradas. Revelou que a produção do Model Y, em Xangai, está a acelerar, esperando lançar este novo modelo no verão de 2020.

A acelerar estão também as ações da fabricante. Com a surpresa nos resultados, os títulos da Tesla dispararam na negociação eletrónica em Nova Iorque — já depois do fecho oficial do mercado. Chegaram a ganhar um máximo de 21%, tocando máximos de março, ligeiramente acima da fasquia dos 300 dólares por ação.