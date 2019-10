Jerónimo Martins brilha após resultados. Lisboa ganha

Lisboa soma e segue. A praça portuguesa continua a valorizar, negociando em máximos de pouco mais de um mês, seguindo a tendência positiva das restantes bolsas europeias. A Jerónimo Martins é o “motor” da subida do índice de referência nacional, animada pelo crescimento dos resultados líquidos.

O PSI-20 soma 0,4% para 5.078,05 pontos, num dia de ganhos generalizados nos mercados europeus. Na bolsa nacional, a maioria das cotadas está em “terreno” positivo, com apenas cinco títulos em queda.

A Jerónimo Martins é a estrela da sessão. A empresa liderada por Pedro Soares dos Santos ganha 1,18% para 15,05 euros, isto depois de ter revelado um aumento de 3,5%, para os 302 milhões de euros, nos lucros dos primeiros nove meses do ano. As vendas cresceram 6,7% para 13,7 mil milhões de euros.

A puxar pelo índice estão também os títulos dos CTT. Depois da forte subida na última sessão, seguem a valorizar quase 2%, liderando os ganhos entre os títulos do PSI-20, numa sessão em que o BCP também ganha. As ações do banco liderado por Miguel Maya somam 0,94% para 20,38 cêntimos.

A Galp Energia mantém a tendência positiva desde a apresentação do plano estratégico, seguindo a valorizar 0,97% para cotar nos 14,005 euros, enquanto a EDP está inalterada. A EDP Renováveis, que entrou no mercado colombiano, soma 0,51% para 9,95 euros.