À terceira, BES vendeu o banco em Miami

O Banco Espírito Santo (BES) recebeu finalmente a autorização dos reguladores norte-americanos para vender o antigo Espírito Santo Bank de Miami, atualmente Brickell Bank. A operação ficou fechada no final de agosto.

De acordo com o último relatório trimestral da comissão liquidatária do BES, citado pelo Jornal de Negócios (acesso pago), “no final de agosto, foram obtidas as autorizações das autoridades reguladoras norte-americanas (FDIC, OFR e FINRA) para a fusão do Brickell Bank no Banesco USA”. O Banesco USA é detido pelo mesmo grupo que controla o espanhol Abanca.

A operação foi realizada por um “montante de 8 milhões de dólares, deduzido das despesas da transferência”. Essa verba “foi recebida a 30 de agosto de 2019, concretizando-se a alienação da participação do Brickell Bank”, refere o mesmo documento, citado pelo Jornal de Negócios.

Esta foi a terceira tentativa de venda do banco, sendo que desta vez o negócio acabou mesmo por se realizar. A primeira tentativa de venda do Brickell Bank foi pouco depois da queda do BES, quando a família venezuelana Benacerraf lançou uma oferta pelo banco norte-americano, que acabou por retirar em 2016.