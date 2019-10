Hoje nas notícias: PSD e o OE, BES e casa do Funchal

O dia começa com a notícia de que o Banco Espírito Santo (BES) conseguiu, à terceira tentativa, vender o banco dos Estados Unidos por oito milhões de dólares. Na saúde, destaque para a falta de pessoal que a Entidade Reguladora da Saúde tem para fiscalizar as 30.000 unidades de todo o país. É ainda notícia que o Parlamento contratou uma agência imobiliária para tentar vender uma moradia no Funchal, que estava no mercado desde 2013.

“Probabilidade de o PSD aprovar o Orçamento do Estado é ínfima”, diz David Justino

Para o vice-presidente do PSD, dificilmente os sociais-democratas irão aprovar o Orçamento do Estado para o próximo ano. As hipóteses de isso acontecer são “ínfimas”. “As probabilidades de votar o orçamento são ínfimas, mas não vou dizer que independentemente do que apresentem vou votar contra”, disse David Justino. Falando sobre o próprio partido, diz que, apesar de os resultados “não serem” o que o PSD desejava, existem condições para que Rui Rio prossiga o plano que tem para o partido e para o país.

Leia a notícia completa na TSF (acesso livre)

Mota Soares: “Não lidava diretamente” com telecomunicações no Parlamento

Pedro Mota Soares afirmou que “não tinha funções executivas” quando estava na comissão parlamentar que discutiu e participou no processo da escolha da nova administração da Anacom, poucos dias depois de ter assumido a liderança da associação privada que representa as operadoras de telecomunicações. Depois das críticas dos partidos da esquerda ao antigo ministro e ex-deputado do CDS, que deram o seu caso como exemplo de “portas giratórias”, Mota Soares afirmou que “não lidava diretamente com esta matéria”, apesar de também ter tido intervenção acerca dessas matérias em reuniões.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago)

Regulador só tem 30 fiscais para 30.000 unidades de saúde

Desde 2014 que a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) passou a ter competência para licenciar as unidades de saúde de todo o país, o problema é que não tem pessoal suficiente para o fazer. Os números vieram ao de cima com o polémico caso do bebé que nasceu sem rosto numa clínica de Setúbal. A ERS conta atualmente com 30 fiscais para 30.000 unidades de saúde, e acabou por admitir que não avaliou, até ao momento, os “requisitos de qualidade e funcionamento dos serviços prestados” da clínica em questão.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago)

BES conclui venda de banco nos EUA à terceira tentativa

O Banco Espírito Santo (BES) recebeu finalmente a autorização dos reguladores norte-americanos para vender o antigo Espírito Santo Bank de Miami, atualmente Brickell Bank. Esta foi a terceira tentativa de venda da instituição financeira, que passou agora para o Banesco USA, detido pelo mesmo grupo que controla o espanhol Abanca. Operação aconteceu por oito milhões de dólares (cerca de 7 milhões de euros).

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago)

Parlamento contrata imobiliária para vender moradia no Funchal

O Parlamento contratou uma agência imobiliária para tentar vender uma moradia no Funchal que estava à venda desde 2013. O imóvel, que pertence ao Parlamento desde 2000, foi colocado no mercado em agosto de 2013, através de hasta pública, e a ideia era captar o interesse também de investidores internacionais. Contudo, foram poucos os interessados, decidindo-se, assim, optar por contratar uma agência imobiliária para tentar acelerar todo o processo.

Leia a notícia completa no Jornal I (link indisponível)