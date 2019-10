O lucro da Jerónimo Martins aumentou 3,5% para os 302 milhões de euros, nos primeiros nove meses do ano. As vendas líquidas do Grupo também cresceram, sendo que, desde o início do ano até setembro, aumentaram 6,7% para 13,7 mil milhões de euros, de acordo com os resultados comunicados à CMVM.

As vendas da Biedronka, marca do grupo na Polónia, atingiram os 9,2 mil milhões de euros, o que se traduz num crescimento de 8,3% em moeda local.

(Notícia em atualização)