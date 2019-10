Os deputados que tomaram posse esta sexta-feira levantaram-se, um de cada vez, para depositar o voto, secreto, na urna colocada no meio da sala e eleger o presidente da Assembleia da República. Eduardo Ferro Rodrigues, candidato único apresentado pelo PS, foi novamente o escolhido para dirigir e coordenar os trabalhos no Parlamento, com 178 votos a favor e 44 contra.

(Notícia em atualização)