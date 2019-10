Parlamentês trocado por miúdos. O que dizem os deputados?

– É um dos debates políticos mais importantes de toda a sessão legislativa e acontece no final de cada uma delas, no mês de julho. Serve, como o próprio nome indica, para fazer um raio-x ao país. No último debate, muito marcado pelo ambiente pré-legislativas, foi possível ver um PS a deixar as portas abertas à esquerda, numa altura em que as sondagens lhe atribuíam a vitória mas sem maioria. O debate é de política geral e começa com uma intervenção do primeiro-ministro sobre o estado da Nação, sujeito a perguntas dos grupos parlamentares, seguindo-se o debate generalizado que é encerrado pelo Governo. No debate da sessão legislativa que agora acaba, foi a Mário Centeno que coube fechar o debate e deixar um aviso que marcaria a campanha para as legislativas: “Não entremos em leilões eleitorais”