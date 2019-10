O até aqui líder da bancada parlamentar do PSD, Fernando Negrão, vai ser indicado como vice-presidente da Assembleia da República, avança esta quarta-feira o Expresso. Para presidente do Parlamento, o grupo parlamentar do PS deverá aprovar a recandidatura de Ferro Rodrigues ao cargo, na reunião desta quinta-feira. Para a mesa vai ainda Duarte Pacheco que volta a ser escolhido para secretário da mesa da Assembleia, cargo que já desempenhava na anterior legislatura.

Fernando Negrão sucede a José Matos Correia, deputado do PSD que pôs um ponto final na sua carreira parlamentar na última legislatura. O social-democrata estava com um problema tendo em conta que Rui Rio anunciou que vai ser líder da bancada parlamentar pelo menos até fevereiro, data em que se realiza o congresso do PSD e no qual será decidida a sua recondução na liderança do partido, ou a passagem de testemunho a Luís Montenegro ou Miguel Pinto Luz que já anunciaram a sua candidatura.

O líder social-democrata sustentou que a sua “não recandidatura pode levar o partido a uma grave fragmentação”, que o país precisa de uma “liderança [no PSD] que defenda a social-democracia, no centro político”. Na mesma declaração, Rio anunciou que assumirá até ao congresso de fevereiro a liderança da bancada parlamentar por considerar que nesta função tem de estar alguém alinhado com a liderança do partido. O presidente que sair do congresso escolherá quem vai ficar à frente da bancada. “Assumirei eu próprio a liderança da bancada”, anunciou.

Até lá “não há reformas estruturais” para decidir, disse. Há programa de Governo e Orçamento do Estado, um palco que dará a Rio a possibilidade de se afirmar no Parlamento pela primeira vez como líder do maior partido da oposição.

