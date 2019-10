Finanças anunciam excedente de 2.542 milhões em setembro

O Orçamento do Estado registou um excedente de 2.542 milhões de euros até setembro, o que se traduziu numa melhoria de 1.231 milhões face ao mesmo período do ano anterior, revelou esta sexta-feira em comunicado o Ministério das Finanças.

O número foi conhecido apenas nove dias depois de o Governo ter assumido junto de Bruxelas um défice mais baixo este ano, de 0,1% do PIB, contra a meta inicial de 0,2% do PIB.

Já em agosto, as contas públicas tinham dado sinais de melhoria, ao apresentarem um saldo positivo de 402 milhões de euros, o que segundo as Finanças aconteceu pela primeira vez no mês de agosto.

Segundo o Ministério das Finanças, a receita fiscal cresceu 4,4% nos primeiros nove meses do ano, com a receita do IVA a crescer 7,3% e a relativa às contribuições para a Segurança Social a aumentarem 8,7%.

O elevado crescimento do destas receitas é justificado pelo gabinete de Mário Centeno com o bom desempenho da economia. O Ministério das Finanças sublinha que a aceleração da receita com impostos acontece “apesar da redução das taxas de vários impostos”, citando o IRS e o ISP.

Já a despesa total cresceu apenas 2,9% — contra 4,8% da receita total –, mas o Governo sublinha que os gastos aumentaram nas áreas fundamentais, citando um “crescimento recorde da despesa do Serviço Nacional de Saúde em 6,4%”, e também o aumento de 4,6% da despesa com salários, tudo resultado de medidas tomadas pelo Governo.

Apesar de apresentar um resultado global da despesa significativamente abaixo do ritmo de crescimento apresentado pela receita, o Governo aponta também crescimentos substanciais nas despesas com pensões — 5,4% –, com prestações sociais — 4,7% — e também do investimento público na Administração Central — 16% sem contar com os gastos com as Parcerias Público-Privadas (PPP).

(Notícia em atualização)